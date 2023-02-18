التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية مملكة السويد توباياس بيلستروم وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2023.

وتناول اللقاء أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت بمملكة السويد الصديقة وتبادل الرؤى حيال تطورات الأزمة في أوكرانيا وسبل دعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وقد أجرى الشيخ سالم العبدالله لقاءات ثنائية مع كل من وزير خارجية جمهورية كوسوڤو دونيكا جبرفالا شوارتز ووزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردان ردمان حيث تناولت اللقاءات أوجه العلاقات الثنائية بين الكويت والبلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبحث التطورات على الساحة الدولية.