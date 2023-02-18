بدا قادة دول الاتحاد الأفريقي السبت في أديس ابابا أعمال قمتهم السادسة والثلاثين التي تستمر لمدة يومين، وتكرس خصوصا لأعمال العنف في منطقة الساحل وجمهورية الكونغو الديموقراطية التي تثير قلقا «عميقا» لدى الأمم المتحدة، إلى جانب مشروع منطقة التجارة الحرة في القارة.

ويتضمن جدول الأعمال بين أولوياته أيضا أزمات الغذاء بينما تواجه القارة جفافا تاريخيا في القرن الإفريقي.

وقالت الحكومة الإثيوبية إن 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل يشاركون في القمة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة على أن «إفريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام»، مشيرا خصوصا إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقبل القمة جرت مناقشات حول الوضع في شرق الكونغو الديموقراطية حيث تنتشر مجموعات مسلحة لاسيما في المنطقة الحدودية مع رواندا، بحضور رئيس الدولة الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.

وحول إثيوبيا، أشاد رئيس حكومتها أبيي أحمد مضيف القمة أمام القادة باتفاق السلام الموقع برعاية الاتحاد الأفريقي، بين حكومته ومتمردي منطقة تيغراي، وسمح بحسب أبيي بـ«إسكات السلاح».

والقضية الأخرى على جدول الأعمال هي منطقة التجارة الحرة بالقارية الإفريقية التي يفترض أن تضم 1.3 مليار شخص وتصبح أكبر سوق في العالم في عدد السكان.

وسيركز قادة الدول على «تسريع» إنجاز المنطقة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة داخل القارة وجذب المستثمرين.

وتشكل التجارة بين الدول الإفريقية حاليا 15% فقط من إجمالي تجارة القارة.

ويرى البنك الدولي أن الاتفاق سيسمح بإحداث 18 مليون وظيفة إضافية بحلول 2035 «ويمكن أن يساعد في انتشال ما يصل إلى خمسين مليون شخص من الفقر المدقع». وتفيد أرقام الأمم المتحدة بان مجموع إجمالي الناتج الخام لهذه المنطقة سيبلغ 3.4 تريليونات دولار.

لكن القارة تشهد خلافات لم تحل.

ووقعت الاتفاق كل دول الاتحاد الأفريقي باستثناء إريتريا لكن المناقشات تتعثر بشأن الجدول الزمني لتخفيض الرسوم الجمركية وخصوصا بالنسبة للدول الأقل نموا.

وقال غوتيريش إن منطقة التبادل الحر تمثل فعلا طريقا يؤدي إلى تحول باتجاه استحداث وظائف للأفارقة ومصادر جديدة لتحقيق الازدهار.

وتولى غزالي عثماني رئيس جزر القمر الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي ويبلغ عدد سكانه حوالى 850 ألف نسمة، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، خلفا للرئيس السنغالي ماكي سال.

وقال عثماني (64 عاما) الذي دعا إلى إلغاء كامل للديون الإفريقية، إن منظمتنا بينت للعالم قناعتها بأن جميع الدول تملك الحقوق نفسها.

وقبل تسليم الرئاسة، قدم رئيس الدولة السنغالي تقريرا عن أزمات الغذاء في قارة تضررت بشدة من عواقب الحرب في أوكرانيا لاسيما ارتفاع الأسعار.

وحول ملف مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي يقود كل منها عسكريون تولوا السلطة على أثر انقلابات وعلقت عضويتها في الاتحاد الأفريقي، أرسلت الدول الثلاث وفودا إلى أديس أبابا للمطالبة برفع هذا التعليق.

وشهدت اول ايام القمة الافريقية طرد ديبلوماسية إسرائيلية كبيرة مع تصاعد الخلاف حول اعتماد إسرائيل في التكتل.

وأظهرت صور منشورة على الإنترنت أفراد أمن من الاتحاد الإفريقي يواجهون الديبلوماسية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، قبل أن تغادر القاعة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية تنظر إسرائيل بجدية إلى واقعة طرد نائبة مدير الشؤون الأفريقية، السفيرة شارون بار لي، من قاعة الاتحاد الأفريقي على الرغم من وضعها كمراقب معتمد (وحصولها على) شارات للدخول.

وقالت إيبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الديبلوماسية أخرجت من القاعة لأنها ليست السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لدى إثيوبيا، وهي المسؤولة التي كان من المتوقع حضورها.

لكن إسرائيل حملت جنوب أفريقيا والجزائر، وهما دولتان كبيرتان في الكتلة المؤلفة من 55 دولة، مسؤولية هذه الواقعة قائلة إنهما تحتجزان الاتحاد الأفريقي رهينة وإنهما مدفوعتان بالكراهية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ندعو دول أفريقيا للتصدي لتلك الإجراءات التي تضر بمنظمة الاتحاد الأفريقي ذاتها والقارة كلها.

ورفضت جنوب أفريقيا هذا الادعاء، قائلة إن الاتحاد لم يبت بعد في طلب إسرائيل الحصول على صفة مراقب به.

وقال كلايسون مونييلا رئيس الديبلوماسية العامة في الإدارة الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا لرويترز: يتخذ الاتحاد الأفريقي قرارا بشأن منح إسرائيل صفة مراقب، لا يمكن أن تأخذ الدولة هذه الصفة وتضطلع بأعمال المراقبة.

وأضاف لذا، الأمر لا يتعلق بجنوب أفريقيا أو الجزائر، إنها مسألة مبدأ.

والحزب الحاكم في جنوب أفريقيا تاريخيا مناصر قوي للقضية الفلسطينية.