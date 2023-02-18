أعلنت محطة «إيران انترناشونال تي في» التلفزيونية الإيرانية الخاصة السبت غلق مكاتبها في لندن بسبب «تهديدات»، على أن تواصل البث من واشنطن.

وقالت القناة في بيان «بعد تصعيد كبير في تهديدات تقف وراءها الدولة في إيران، وبناء على نصيحة الشرطة» في لندن، «أغلق إيران انترناشونال تي في على مضض مكاتبه في لندن» وسيبث حاليا من العاصمة الفيدرالية الأميركية، بدون انقطاع.

وأكدت أن التهديدات بلغت حدا «لم يعد من ممكنا معه حماية موظفي القناة والموظفين الآخرين» في المكان الذي يضم مكاتب «إيران انترناشونال تي في» و«الجمهور».

وقال الرئيس التنفيذي للقناة محمود عنايات في البيان «لا أصدق أننا وصلنا إلى هنا. تسببت دولة أجنبية في مثل هذا التهديد للجمهور البريطاني على الأراضي البريطانية فاضطررنا إلى الانتقال» إلى مكان آخر.

واعتبر أن الأمر «ليس مجرد تهديد لمحطتنا، بل للجمهور البريطاني على نطاق أوسع». وأضاف «إلى ذلك، إنه هجوم على قيم السيادة والأمن وحرية التعبير التي لطالما تغنت بها المملكة المتحدة».

وتابعت القناة التي يتابعها 30 مليون مشاهد من الايرانيين في الداخل والخارج «نرفض أن تسكتنا هذه التهديدات الجبانة».

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية «لن نتسامح مع أي تهديد لأي وسيلة إعلام أو صحافي». وأضاف «نعلم أن النظام الإيراني تبنى نمط سلوك غير مقبول تماما، ولكنه ويا للأسف نموذج عن النظام وعدم احترامه للحقوق الأساسية».

تزامنا، أفادت شرطة لندن بأنه في ضوء التحقيق الجاري بعد اعتقال رجل متهم بجمع معلومات يمكن أن تكون مفيدة لارتكاب عمل إرهابي أو التحضير له، ما زالت هناك «مخاوف جدية» بشأن سلامة موظفي هذه الشركة.

وقال مساعد مفوض شرطة مكافحة الإرهاب مات جوكس إن الشرطة قدمت «نصائح إضافية والشركة تنتقل حاليا».

وأكد أن التهديد «محدد جدا»، مضيفا أن الإجراءات الأمنية ستظل سارية في الوقت الحالي، على الرغم من انتقال الشركة إلى مكان آخر.