منصور السلطان - مبارك التنيب

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وسفيرة جمهورية تركيا الصديقة طوبى نور سونمز فريق البحث والانقاذ الكويتي والطاقم الطبي التابع لوزارة الصحة ومراسلي وزارة الاعلام الذين عادوا الى أرض الوطن اليوم السبت بعد انتهاء مهمة الفريق في المواقع المتضررة من الزلازل بجمهورية تركيا الصديقة تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وقد أشاد معاليه بما قدم الفريق من أعمال انسانية باسم دولة الكويت التي هي دائما سباقة بتقديم يد العون لأشقائها وأصدقائها ، كما شكر الوزير جميع العاملين في وزارة الخارجية على ما قاموا به من تسهيل مهمة الوفد وسفير دولة الكويت في جمهورية تركيا واعضاء السفارة والشكر موصول لوزارة الدفاع ـ القوة الجوية ووزارة الصحة ووزارة الإعلام على كل ماقدموه تجاه الفريق لتوفير جميع الامكانيات وتذليل جميع الصعاب ليؤدي فريق البحث والإنقاذ اعماله بكل يسر وكفاءة.

حضر استقبال الفريق نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومساعد آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار بندر سالم المزين وعدد من قيادات قوة الإطفاء العام وقيادات القوة الجوية.