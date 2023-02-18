قلب أرسنال الطاولة على مضيفه أستون فيلا واستعاد نغمة الانتصارات بفوز صعب4-2 في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم، وتقدم أستون فيلا مرتين عبر أولي واتكينز (5) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (31)، ورد ارسنال بهدفي بوكايو ساكا (16) والأوكراني ألكسندر زينتشنكو (61)، قبل أن يسجل هدفين في الوقت بدل الضائع عبر حارس المرمى الدولي الارجنتيني إيميليانو مارتينيس في مرماه (93) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (97).

وكان أرسنال في طريقه الى السقوط في فخ التعادل على الأقل والفشل في تحقيق الفوز للمرة الرابعة تواليا ومنح فرصة لشريكه في الصدارة مانشستر سيتي للانفراد بها، لكنه ضرب بقوة في الدقائق الاخيرة واقتنص فوزا غاليا هو الاول له بعد خسارتين وتعادل.

وفي السياق ذاته واصل تشيلسي انهياره على الرغم من التعاقد مع لاعبين جدد وخسر 1-0 أمام ضيفه ساوثامبتون متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت وأحرز جيمس وارد براوس هدف ساوثامبتون من ركلة حرة (46).

وتوقف رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر، بينما مازال ساوثامبتون في المركز الأخير وله 18 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن الأمان.

ومن جهة أخرى فشل مانشستر سيتي في استعادة الصدارة بعد تعادله مع مضيفه نوتينغهام فورست 1 - 1 اليوم وشهدت أيضا هذه الجولة فوزإيفرتون على ليدز 1 - صفر وبورنموث على وولفرهامبتون بذات النتيجة، وفولهام على برايتون 1 - 0، وتعادل كريستال بالاس مع برينتفورد 1 - 1 وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 41، وتعادل نوتينغهام فورست في الدقيقة 84 بهدف سجله كريس وود ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، كما رفع نوتينغهام فورست رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر.