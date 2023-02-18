اختتم اليوم السبت مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي تحتضنه الكويت بتكريم الفائزين وذلك تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني.

وأكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالإنابة في وزارة التربية د.غانم السليماني في كلمة بهذه المناسبة أهمية مثل هذه المهرجانات التربوية في تعزيز وتوثيق الترابط والتآلف بين طلبة الدول الأعضاء وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.

وأضاف السليماني أن المهرجان أظهر المواهب الطلابية والابداعات الفنية لديهم والتي شملت المسرح المدرسي ورسوم الأطفال والتصوير والموسيقى والفنون التشكيلية مبينا أن الانشطة والتعليم جناحان لمسيرة النهضة والتقدم في دول المجلس التعاون.

وثمن عاليا ثقة المكتب باستضافة الكويت لهذا الحدث الطلابي لما لوزارة التربية من بصمات بارزة وتاريخ عريق بمجال المسرح المدرسي والأنشطة الطلابية، مشيرا الى أهمية دور الفنون في التنشئة التربوية والاجتماعية وإبراز المواهب وتشجيعها لترسيخ مفاهيم المواطنة لدى الطلبة.

وأوضح أن وجود كوكبة من أبنائنا الطلبة المبدعين من الدول الاعضاء في مهرجان فني يجسد روح العمل الجماعي والتنافس الشريف وتعميق أواصر الاخوة والتآلف بين أبناء الدول الأعضاء بالمكتب.

من جهته، قال مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية د.عبدالرحمن العاصمي في كلمة مماثلة إن المكتب حريص على ان تكون للفنون مكانة في برامجه ايمانا بدورها في معالجة القضايا الاجتماعية وتهيئة مناخ اجتماعي يحفز الترابط والتآلف.

وأضاف العاصمي أن المكتب صمم العديد من البرامج ومنها المسرح المدرسي الخليجي ورسوم الاطفال والمسابقات الأدبية وذلك لإتاحة الفرصة أمام طلاب وطالبات الدول الاعضاء للمشاركة والاسهام في مهرجان فني يعزز التنافس في إطار الثقافة والموروث الفني الخليجي.

وأوضح أن مهرجان المسرح المدرسي يقوم كوسيط تربوي بتعزيز المشاركة في الاعمال الابداعية ويغرس مجموعة من القيم والمعارف في نفوس الطلاب كما يسهم في تحقيق الاهداف التربوية والتعليمية إضافة إلى تهذيب السلوك وبناء الشخصية.

ولفت العاصمي إلى أن لانشطة الرسم والمسرح المدرسي والخط العربي آثار تربوية وأهمية كبرى لذلك جعلها المكتب ضمن برامجه لابراز مواهب طلابية متعددة لدى الجنسين ولافت تفاعلا وأصداء في الميدان التربوي.

وأعرب عن شكره للكويت والقيادة السياسية وقادة الدول الاعضاء على الدعم السخي والمساندة المستمرة التي يحظى بها المكتب من قبلهم ما أسهم بانجاز المكتب برامجه وانشطته في تحقيق رسالته التربوية.

وفي مسابقات المهرجان حقق الطالب السعودي محمد البحراني المركز الاول بمسابقة (الخط العربي) ومواطنته ياسمين محمد المركز الثاني فيما نالت الطالبة الكويتية بلقيس علي المركز الثالث.

وفي مسابقة (الرسم) حققت الطالبة السعودية ميار خالد المركز الاول في حين جاءت الطالبة العمانية ريم الدرمكية بالمركز الثاني وحلت مواطنتها الطالبة فاطمة البلوشي بالمركز الثالث.

أما في مسابقة (التصوير التشكيلي) فقد حقق الطالب السعودي حمد محمد المركز الاول فيما نالت الطالبة الاماراتية مريم المطروشي المركز الثاني في حين نال الطالب الكويتي فالح العجمي المركز الثالث.