أخفقت الجمعية الوطنية الفرنسية في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، حيث تم إحالة المشروع لمجلس الشيوخ لمواصلة دراسته في الثاني من مارس المقبل.

ولم تتوصل الجمعية الوطنية الفرنسية إلى اتفاق حول مشروع إصلاح نظام التقاعد، وأنهت الجلسة منتصف ليل الجمعة/السبت، تماما كما ينص عليه الدستور، من دون تصويت وفي حالة من الفوضى. وسيواصل مجلس الشيوخ دراسة هذا المشروع في الثاني من مارس المقبل.

وكان هذا الإصلاح محور تسعة أيام من المناقشات الطويلة في البرلمان والتي شهدت دعوات إلى الانضباط وتعليق جلسات، بشأن تمويل النظام. علما أن اليسار تقدم بآلاف التعديلات.

وبعد انتهاء المناقشات بالجمعية الوطنية، رفض عدد كبير من النواب اقتراحا بحجب الثقة قدمه حزب التجمع الوطني اليميني القومي.