قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان " إن دول مجلس التعاون الخليجي تريد أن يكون لها كلمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الايراني".

وأوضح الامير فيصل بن فرحان في كلمة له خلال جلسة حوارية بمؤتمر ميونيخ للأمن الدولي: "نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية".

وبين أن حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته، مشددا على أن نشر التسلح ليس مفيدا في المنطقة، وقال "نحن ندعم خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية".

وأضاف "الصراعات والانقسامات في العالم تقلقنا".

وقال "سمعنا عن رغبة الإيرانيين بالجلوس للتحاور معنا".

."وتابع: "حذرنا سابقا من مسيرات إيران وهي الآن تضرب في أوكرانيا.

من جهة اخرى، قال وزير الخارجية السعودي :"علاقتنا جيدة مع روسيا وهذا مفيد للجميع لإبقاء أبواب الحوار مفتوحة".

وأكد أن "موقف مجلس التعاون الخليجي موحد ونحن مع الحوار لحل الأزمة الأوكرانية".

وأشار بن فرحان الى أن المملكة تواصل الحوار مع كييف وموسكو للتوصل لفرص للحل، مضيفاً "سمعنا من روسيا وأوكرانيا عن رغبة بالتفاوض لكن القضايا بينهم معقدة".

وعن العلاقات مع واشنطن قال الامير فيصل بن فرحان "نختلف مع واشنطن في بعض القضايا وهذا أمر معلن ومعروف"، مضيفاً "في علاقتنا مع أميركا نراعي مصالحنا القومية".

وتابع "نعمل مع أميركا في قضايا أمن واستقرار المنطقة".

كذلك تطرق وزير الخارجية السعودي في كلمته إلى القضية الفلسطينية وقال "هناك تصعيد في الأراضي المحتلة وزيادة في المستوطنات وهذا لن يجلب سلاما".