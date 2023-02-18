خسر فريق بايرن ميونيخ أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد بروسيا بارك الرياضي ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم.

ففي الشوط الأول أحرز اللاعب لارس ستيندل الهدف الأول لفريقه بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 13 وبعدها أدرك بايرن ميونيخ التعادل عن طريق لاعبه إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أحرز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ هدفين حملا توقيع الثنائي جوناس هوفمان في الدقيقة 55 وماركوس تورام في الدقيقة 84 وقلص بايرن ميونخ الفارق بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق لاعبه ماتيس تيل لتنتهي المباراة بفوز بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-2.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 43 نقطة مواصلا صدارته للمسابقة الألمانية...فيما ارتفع رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

ويأتي في المركز الثاني يونيون برلين برصيد 42 نقطة يليه بوروسيا دورتموند برصيد 40 نقطة ثم بفارق الأهداف فرايبورج الذي فاز على مضيفه بوخوم بثنائية نظيفة ولايبزيج «الخامس» برصيد 39 نقطة والذي فاز بدوره على مضيفه فولفسبورج بثلاثية نظيفة وذلك في مباراتين أقيمتا اليوم بنفس التوقيت والجولة.. وتغلب شتوتجارت «صاحب المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة» اليوم على ضيفه كولن بثلاثية نظيفة.

ويواجه آينتراخت فرانكفورت بعد قليل ضيفه فيردر بريمن لحساب الجولة نفسها.