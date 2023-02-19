أحرز متسابق الراليات مشاري الظفيري لقب رالي قطر 2023 (الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات) لفئة (أم اي آر سي 2) وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال الظفيري في تصريح ل(كونا) ان منافسات الرالي جاءت قوية بين مختلف المتسابقين الذين يمثلون النخبة في هذه الرياضة واستمرت لمدة ثلاثة أيام قطع المتسابقون خلالها 500 كيلومتر من الطرقات الصحراوية المتنوعة التضاريس والصعبة الملاحة في شمال قطر.

وأضاف "لقد تمكنت بصحبة الملاح القطري ناصر الكواري من تحقيق اللقب والمركز الأول بعد منافسة قوية متقدمين بفارق 12ر5 دقيقة عن المركز الثاني في إنجاز يحسب لرياضة الراليات الكويتية في هذا المحفل الإقليمي الكبير".

وذكر انه بهذه النتيجة يكون قد تصدر الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات في فئة (أم اي آر سي 2) ب60 نقطة بصحبة الكواري يتبعه مواطنه يوسف الظفيري ب45 نقطة بصحبة ملاحه اللبناني كارلوس حنا "ما يعد انجازا كبيرا جاء نتيجة لإعداد مميز وجهود كبيرة من قبل الجهاز الفني المرافق للفريق والذي قدم أفراده مجهودات كبيرة كان لها أكبر الأثر في تحقيقنا للقب".

وأعرب الظفيري عن عزمه مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية "بعد تحقيق المركز الأول في الجولة الأولى للبطولة التي أقيمت في سلطنة عمان" واحتلال مراكز المقدمة في هذه البطولة وإثبات قدرات الشباب الكويتي على الإبداع في مختلف المجالات.

وتقدم بالشكر لادارة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات ونادي (965 للمحركات) والخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للرياضة.

وبنتيجة الدوحة يكون مشاري قد تصدر البطولة في فئة (ام اي آر سي 2) وحل مواطنه يوسف الظفيري ثانيا على مستوى الترتيب العام قبل دخولهما غمار المرحلة الثالثة لبطولة الشرق الأوسط للراليات من خلال رالي الاردن المقرر في مايو المقبل.