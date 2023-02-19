عم الإضراب الشامل الأحد عددا من البلدات في محافظة القدس المحتلة، تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والحراك الشبابي، تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.



وأُغلقت مداخل مخيم شعفاط والعيسوية وعناتا والرام من الساعة الثالثة فجرا، كما دعت القوى إلى مقاطعة الاحتلال بشتى الطرق، ودعت العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.



ويأتي العصيان المدني كرد من المواطنين في القدس المحتلة على جرائم حكومة الاحتلال اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكل المحافظات من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، بالإضافة إلى ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم شعفاط وبلدة عناتا من تنكيل وقمع واعتداءات يوميا على حاجز شعفاط العسكري.



وفي سياق متصل، تشاور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفيا أمس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل منفصل، حيث كرر دعم بلاده لـ"حل الدولتين" وحض الطرفين على "إعادة الهدوء".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن بلينكن في حديثه مع الزعيمين أكد التزام الولايات المتحدة "بحل الدولتين المتفاوض عليه ومعارضة السياسات التي تعرض قابليته للحياة للخطر".



وأضاف برايس في بيان، أن "وزير الخارجية شدد على الحاجة الملحة بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ إجراءات بهدف إعادة الهدوء".



وأكد أيضا رفض الولايات المتحدة الشديد "لإجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تصعيد إضافي للتوترات".