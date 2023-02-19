ذكرت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية أن رزنامة احتفالات البلاد بذكرى العيد الوطني ال62 وعيد التحرير ال 32 فبراير الجاري ستشهد فعاليات زاخرة ومتنوعة بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص.



وقالت اللجنة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه سيكون في طليعة هذه الأنشطة عرض للألعاب النارية ويمكن للجمهور متابعته في المساحة الكائنة بين موقعي الجزيرة الخضراء وأبراج الكويت على شارع الخليج العربي.



وأضافت أن عرض الألعاب النارية سيصاحبه عدد من الفعاليات الترفيهية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية منها عروض الليزر والصوت والضوء عبر الشاشات المائية التي ستزين بها أبراج الكويت.



وأوضحت أن الاحتفالات ستتضمن كذلك عرضا جويا وآخر للطائرات المسيرة (الدرونز) إضافة إلى عروض للمعدات العسكرية والآليات ولإدارة الأثر علاوة على عروض للفرق الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية والجيش الكويتي والحرس الوطني.



وبينت أن الاحتفالات تتضمن أيضا إقامة معرض للإطفاء وعروض الزوارق البحرية إضافة إلى تقديم فرق كويتية وخليجية للفنون الشعبية عروضها الفلكلورية الأصيلة على مدار أيام الاحتفالات.



وأفادت اللجنة بأنه سيتم تقديم أنشطة للأهالي في قرية يوم البحار التراثية وفي موسم الجزيرة الخضراء وفي مركز جابر الأحمد الثقافي ومشروع ونترلاند وغيرها ويمكن الاطلاع على تفاصيل الفعاليات والأنشطة والبرامج كافة من خلال رزنامة الاحتفالات الوطنية على موقع وزارة الإعلام.



وأشارت إلى أن مجمل هذه الجهود تأتي للتعبير عن فرحة أهل الكويت بهاتين المناسبتين الوطنيتين تحت راية وطننا الغالي والقيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.