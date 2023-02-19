الترسيم سيعزز سيادة الدولة ويصون مياهنا الإقليمية ويضع حداً لاختراقات الزوارق المستمرة

أعرب النائب خالد المونس عن تطلعه لإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق وفق مصالحنا العليا بهدف تعزيز سيادة الدولة وصيانة مياهها الإقليمية ومن ثم البدء في تطوير شمال البلاد وإحداث نهضة تأخرت كثيرا، وذلك خلال جولة اليوم التي أعلن عنها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بعقده محادثات قانونية وفنية مع الجانب العراقي بهدف الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية.



وزاد المونس: نتمنى أن يتم إغلاق الملفات العالقة مع العراق وأهمها ترسيم حدودنا البحرية ليتيح للجارتين التعاون فيما بينهما دون مشاكل مستقبلية ليتم بعدها مرحلة استثمار الفرص والمشاريع التنموية المشتركة بين البلدين.



وأضاف المونس أن الوصول إلى حلول نهائية في هذا الملف سينتج عنها عدة مزايا أهمها القضاء على ما يحدث من اختراقات أو عمليات استفزازية في مياهنا الإقليمية بدخول الزوارق العسكرية من الجانب العراقي بشكل مستمر والذي يشكل خطرا دائما على البلاد.