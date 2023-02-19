ثامر السليم



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا يقضي بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



وجاء في القرار الذي أصدره د.العدواني مؤخرا، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرحه، ومراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج الكويت، وأن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي، ويسري القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد فيه.



