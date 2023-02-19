أسامة دياب



أكد السفير السوداني لدى البلاد عوض الكريم الريح بلة ان الكويت من الدول الرائدة في الاستثمار بجمهورية السودان، لافتا إلى انها قدمت نموذجا للاستثمار الذكي والفعال الذي خدم المواطن السوداني وعاد على الطرفين بالنفع الكبير.



واستذكر بلة في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاستقلال بلاده بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتمنية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي وعدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، مشروع سكر كنانة الذي يعد من أكبر مشاريع زراعة وإنتاج السكر في أفريقيا، والاستثمار في قطاع الاتصالات ممثلا في شركة زين، وفي قطاع السياحة والفنادق ممثلا في شركة الفنادق السودانية الكويتية.



وأضاف ان الكويت ظلت تقدم المنح والقروض لمشروعات التنمية والبنى التحتية بالبلاد، حيث مولت العديد من مشروعات الطرق والسدود، منها: سد مروي، وتعلية سدي أعالي عطبرة وستيت. لتكون بذلك أكبر دولة دائنة للسودان.

علاقات أزلية



كما أكد السفير السوداني ان السودان والكويت تربطهما علاقات أخوية أزلية وتعتبر الكويت من أبرز الدول التي ساهمت في إرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان، بل وما انفكت تقدم يد العون والمساندة في الكوارث التي ألمت بالبلاد.



وتابع ان السودان نال استقلاله في الأول من يناير عام 1956 بعد مسيرة حافلة بالنضال والبذل والعطاء، تضمنت كل أشكال المقاومة السياسية التي قادتها الجمعيات الطلابية والشبابية التي ظلت تبث الوعي السياسي لمناهضة المستعمر، وتقدم السفير السوداني بالتعازي الحارة وصادق المواساة لضحايا كارثة الزلزال التي أصابت الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين، داعيا المولى عز وجل أن يشفي الجرحى ويعيد المفقودين ويعوض من أصبحوا بلا مأوى وممتلكات، ويتقبل الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.



كما هنأ السفير السوداني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب الكويت بالذكرى الثانية والستين للاستقلال والثانية والثلاثين للتحرير.