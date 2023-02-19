عبدالعزيز الفضلي



تلقت وزارة التربية كتابا من مكتب حماية حقوق الطفل بوزارة الصحة يتضمن مجموعة من أسماء الطلبة الذين تعرضوا الى سوء معاملة أو إهمال من قبل بعض الادارات المدرسية الأمر الذي أدى الى توجه أولياء الأمور الى تقديم شكوى لدى المكتب بهذا الشأن.



وتنوعت الممارسات الواردة في الكتب التي تحتفظ «الأنباء» بنسخة منها، مثل الإهمال وسوء المعاملة منها التنمر والضرب والتهديد سواء من بعض المعلمين أو زملائهم الطلبة ما دفع الى تغيب الطلبة المعتدى عليهم عن المدرسة بسبب حالتهم النفسية السيئة.



هذا، وقام الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بمخاطبة وكيل التعليم العام أسامة السلطان في كتاب «سري»، تلقت «الأنباء» نسخة منه، أرفق به استمارات للتبليغ عن حالات سوء المعاملة للطلبة التي وردت أسماؤهم بنص الشكوى.



وجاء في النص الحرفي للكتاب: «تهديكم أسرة إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية أطيب تحياتها، وبناء على الكتب والشكاوى الواردة إلينا من مكتب حماية حقوق الطفل والتي تفيد عن شكاوى أولياء أمور طلبة موجهة إلى الهيئات الإدارية والتعليمية لسوء معاملة أو إهمال الأطفال.



نرفق لكم استمارات تبليغ عن حالات سوء معاملة أو إهمال الطفل، للطلبة المدرجة أسماؤهم بالكشف المرفق، آملين أن تتم دراسة وبحث الموضوع من جانبكم مع جهات الاختصاص وموافاتنا بما يتم في هذا الشأن».