ترأس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات والمعلومات مازن الناهض، وفدا يمثل الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية، خلال الزيارة الميدانية لمواقع موانئ أبوظبي وموانئ جبل علي في مدينة دبي بدولة الإمارات، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي لوضع خطة متكاملة لتطوير وتحسين أنطمه وإجراءات النقل البحري في الموانئ البحرية بالكويت وفق افضل الممارسات العالمية سعيا لتسهيل التجارة وخلق فرص تجارية واستثمارية جديدة.



وخلال الزيارة، التقى الناهض مع الرؤساء التنفيذيين لمجموعة موانئ ابوظبي ودبي (جبل علي)، ورؤساء قطاعات المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية، حيث اطلع على عمليات الرقمنة المتكاملة وأتمتة الاجراءات واستقبال المعلومات قبل الوصول لحركة الشاحنات والربط مع سلاسل التوريد وتبني الحلول المبتكرة للقطاع الملاحي لدعم حركة التبادل التجاري وتقليل تكلفة النقل والخدمات اللوجستية، كما اطلع الناهض على اهمية ادارة المخاطر لأمن وتسهيل التجارة وأهمية تبادل المعلومات المسبقة للوثائق ومستندات الشحنات الكترونيا لسرعة التخليص المسبق وتقليص الزمن المستغرق للإفراج، مع الأخذ بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التشغيل الفعال لكل العمليات.



وأكد الناهض على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الروابط التجارية مع الجانب الاماراتي والذي شهد نموا متزايدا في السنوات الاخيرة، مؤكدا على ضرورة المضي قدما نحو ابرام المزيد من مذكرات التعاون لتطوير الموانئ وتحسين الاجراءات لتسهيل وانسيابية السلع بين البلدين.



كما تقدم الناهض بالشكر لكل من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد الشامسي، وللسفير الاماراتي لدى الكويت د. مطر النيادي على تعاونه والسعي الدائم لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين.