

عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة التربية تتابع مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية سير التحقيق في قضية تسريبات الاختبارات، مشيرة الى أنها ستنهي خدمات كل من يثبت تورطه في هذه القضية من العاملين في الوزارة.



وأوضحت المصادر أنه لا يمكن إعادة الاختبارات أو اتخاذ قرار برسوب 40 ألف طالب متهم في الغش بالاختبارات، لافتة الى انه من غير المعقول أن يتم رسوب الطلبة دون دليل واضح ومحضر غش معتمد من لجان الاختبارات المختصة.



وأضافت انه كل من تم ضبطه من الطلبة يقوم بعملية الغش في الامتحان تم تطبيق لائحة الغش عليه حسب النظم واللوائح المعمول بها في هذا الجانب، مشيدة في الوقت نفسه بلجان الامتحانات التي تؤدي دورها على أكمل وجه وترفع محاضر غش بشكل يومي لكنترول الاختبارات لاعتماد العقوبة.