المزيدي: حريصون على وضع إنجازات الكويت على خريطة الطب العالمي

اليوحة: فكرة هذا المختبر وتواجده بالمستشفى يعطينا فرصاً عديدة للابتكار للجراحين والأطباء

جمال: المركز يرسخ مبدأ أن الطب الحديث يعتمد اعتماداً أساسياً على الابتكار والأبحاث

الصفران: سيساعدنا في الربط بين العملين الأكاديمي والإكلينيكي مما يخدم المرضى

أعلن قسم الجراحة في مستشفى جابر الأحمد عن افتتاح مركز للأبحاث والابتكار، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الكويت والمنطقة.



في هذا الإطار، قال رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر ومدير برنامج البورد الكويتي للجراحة د.سليمان المزيدي: ‎إن أهمية المركز تكمن في كونه يمكن الأطباء من مساعدة المريض بطريقة أفضل، مشيرا إلى أنه في السابق كان الطب يعتمد في أغلبه على خبرة الأطباء، أما اليوم فقد تغير ذلك لصالح الأدلة العلمية التي يعتمد عليها في علاج المرضى، ولهذا السبب قررنا أن ننشئ مركز للأبحاث والابتكار داخل المستشفى لكي نشارك في تقديم أفضل الأبحاث والابتكارات في مكان قريب من المرضى، ونضع الكويت في خريطة العالم الطبي في ريادة الخبرات التقنية والدراسات العلمية.



وثمن المزيدي دور وزارة الصحة في دعم الأعمال التطويرية بمستشفى جابر الأحمد، موجها الشكر لوزير الصحة د.أحمد العوضي والوكيل د.مصطفى رضا.



من جهتها، قالت رئيسة وحدة جراحة التجميل في مستشفى جابر سارة اليوحة إن هذا المختبر يتضمن معملا لطابعات ثلاثية الأبعاد في مركز الابتكار، مبينة أن فكرة هذا المختبر وتواجده بالمستشفى يعطينا فرصا عديدة للابتكار للجراحين والأطباء بشكل عام.



وأضافت: لدينا أكثر من مجسم صنعناه للمرضى الذين لديهم كسور وجروح، وميزته أننا من الممكن أن نأخذ مقاسات دقيقة من المرضى لنصنع لهم أدوات مفصلة تساعدهم في تضميد جراحهم، زيادة على ذلك تمكننا الطباعة ثلاثية الأبعاد من التجهيز لجراحات الأورام بطريقة حديثة، حيث أصبح من الممكن استخدام الأشعة المقطعية للمرضى لطباعة مجسمات لأعضاء الجسم وأورام في الكبد او القولون واستخدامها للتخطيط الدقيق قبل إجراء العملية.



من جهته، قال استشاري جراحة الكبد والبنكرياس د.محمد جمال: سعادتنا اليوم كأطباء في قسم الجراحة في مستشفى جابر كبيرة، خصوصا عندما نستذكر الماضي مع مستشفى جابر والتحديات المرتبطة به إذ حين بدأنا العمل فيه عام 2018 كان مبنى ضخما متطلبا لعمل كثير.. لم يكن أكثر المتفائلين يظنون أننا سنصل لما حققناه اليوم.



زاد العمل رويدا رويدا حتى أصبح اليوم مستشفى جابر من اكثر المستشفيات ازدحاما، ولكنه ليس فقط مزدحما بالعدد بل بالجودة العالية في العلاج والأبحاث. وما افتتاح مركز الابتكار والأبحاث بالمستشفى إلا دليل واضح على ذلك ويرسخ مبدأ أن الطب الحديث يعتمد اعتمادا أساسيا على الابتكار والأبحاث. الجميل كذلك هو أن كل هذا بسواعد الأطباء الكويتيين الذين تعاونوا إدارة وأفرادا للعمل في سبيل تحقيق ذلك.



بدوره، قال أستاذ مساعد في جامعة الكويت كلية ‎الطب اختصاصي جراحة الغدد الصماء بمستشفى جابر د.سلمان الصفران إن مركز الأبحاث والابتكار بمستشفى جابر سيساعدنا في الربط بين العمل الأكاديمي والعمل الإكلينيكي، وذلك بالطبع سيصب في مصلحة وخدمة المرضى.



وأضاف ان الأيام المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا بين مستشفى جابر الأحمد، وجامعة الكويت في الكثير من الأبحاث التقنية.