غادر البلاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على رأس وفد رسمي متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة رسمية، تأتي تلبية للدعوة الكريمة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 20 ولغاية 24 الجاري.



هذا وقد كان في وداعه على أرض المطار وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وعدد من قياديي وزارتي الدفاع والداخلية.