

القاهرة - سامي عبدالفتاح



سيكون السبت المقبل يوما مفصليا في مسيرة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد البداية المتواضعة للفريقين في البطولة، حيث خسر الأهلي أمام الهلال السوداني في أولى مبارياته، وخسر أيضا الزمالك في أولى مبارياته وتعادل في الثانية.



والسبت المقبل سيستضيف الأهلي فريق صن داونز الجنوب افريقي متصدر المجموعة الثانية، وفي اليوم نفسه سيكون الزمالك ضيفا على الترجي التونسي في العاصمة التونسية، ومتصدر المجموعة الرابعة.



وقد تلقى الأهلي موافقة أمنية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراته مع صن داونز.



ووصلت بعثة الأهلي الى مدينة اسوان قادمة من الخرطوم بعد خسارته أمام الهلال، استعدادا لمواجهة فريق اسوان في سباق الدوري غدا الثلاثاء.



وفي سباق الدوري تقام اليوم مباراتان في الجولة الـ19، حيث يلعب الداخلية مع الاتحاد السكندري، وانبي مع طلائع الجيش، فيما تأجلت مباراة الزمالك مع سيراميكا للسفر إلى تونس.