

استعاد الساحل خدمات نجميه خالد عجب والبرازيلي رونالدو، وذلك قبل مواجهته مع العربي المقررة اليوم الاثنين في الجولة 15.



وكان عجب ورونالدو قد غابا بداعي الإيقاف في المباراة الماضية أمام التضامن التي حسمها أبناء أبو حليفة 1-0.



وقال مدير الفريق شاكر الشطي إن صفوف الساحل تشهد جاهزية كبيرة ومعنويات عالية قبل مواجهة العربي، مشيرا إلى أنهم يثقون بشدة في الجهاز الفني واللاعبين رغم صعوبة المهمة.



وأضاف أن الفريق يتمسك بأمل التقدم في جدول الترتيب، وتعويض ما فات الفريق منذ بداية الموسم، مشيدا بالأداء رغم تواضع النتائج حتى الآن.



ولفت الشطي إلى أن «مشوار الدوري لا يزال طويلا، وأن الأمل يراود الجميع في الساحل للبقاء ضمن دوري الكبار مع نهاية الموسم».



جدير بالذكر أن الساحل يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، إلا أن الفارق مع الفرق المتواجدة في منطقة الوسط لا يتجاوز 5 نقاط، مما يجعل الأمل قائما لتفادي الهبوط.