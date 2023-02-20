

الدوحة - فريد عبدالباقي



تختتم اليوم مباريات الدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022، لمنطقة غرب القارة المقامة بنظام التجمع في الدوحة، حيث يلتقي الفيصلي السعودي مع فولاذ خوزستان الإيراني في الـ 6:00 مساء على ستاد الثمامة. وفي مواجهة خليجية خالصة يلتقي الهلال السعودي حامل اللقب، ووصيف مونديال الأندية مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في الـ 9:00 مساء على ستاد الجنوب.



ومن المقرر أن تسحب الثلاثاء المقبل قرعة الدور ربع النهائي لغرب القارة، لتحديد مواجهتي الفرق الأربعة المتأهلة عن ثمن النهائي المقررتين يوم 23 الجاري، على أن يبلغ الفائزان الدور نصف النهائي الذي سيقام في 26 الشهر نفسه في الدوحة.



ويتأهل الفائز من مباراة نصف النهائي إلى المباراة النهائية التي ستقام بنظام الذهاب والإياب، حيث يقام الذهاب في 29 أبريل على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تقام مباراة الإياب في 6 مايو المقبل في سايتاما باليابان على أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.