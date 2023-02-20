تزينت سماء شاطئ الشويخ أمس الأحد بالطائرات الورقية التي حملت ألوان علم الكويت وأطلقها فريق الكويت للطائرات الورقية ابتهاجا واحتفالا بالمناسبات الوطنية التي تعيشها البلاد هذا الشهر.



وقال رئيس الفريق م.عمر بوحمد لـ«كونا» إن إطلاق الطائرات عصر أمس يأتي ضمن فعاليات الفريق التطوعي تزامنا مع احتفالات ومراسم رفع العلم الرسمية في الأول من شهر فبراير الجاري.



وأضاف م.بوحمد أن هذه الطائرات تم تصميمها وصناعتها وإطلاقها على يد أعضاء الفريق وفق قياسات ومواصفات عالمية مدروسة تناسب الأجواء ودرجات الحرارة في البلاد.



وأوضح أن الطائرات التي يقوم الفريق بإطلاقها في شهر فبراير عادة تكون مطابقة لألوان علمي الكويت القديم والجديد احتفاء بمناسبتي العيد الوطني ويوم التحرير فيما تشمل الطائرات الأخرى أشكالا متنوعة.



يذكر أن فريق الكويت للطائرات الورقية مكون من 25 عضوا من المواطنين الهواة وله مشاركات محلية وخليجية وعالمية منذ تأسيسه عام 1995.