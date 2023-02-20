استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود وفدا شعبيا من مملكة البحرين الشقيقة برئاسة رئيس الاتحاد العربي للتطوع ورئيس دار المحرق لرعاية الوالدين حسن بوهزاع، بحضور مدير العلاقات العامة، باتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية خليفة الشطي وعضو لجنة العلاقات الدولية باتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بدر الشطي.



ورحب الشيخ فيصل الحمود بالوفد البحريني الشقيق في بلدهم الكويت، متمنيا لهم طيب الاقامة بين أهلهم واخوانهم، ومؤكدا أن مشاركتهم في احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية تنبع من الوحدة الخليجية بين أبناء دول مجلس التعاون الذين يمثلون الجسد الواحد.



وأكد الحمود خلال اللقاء على عمق العلاقات الكويتية- البحرينية، واصفا إياها بـ «المتينة والمتطورة» وأنها مثال للعمل الأخوي الناجح، مشيرا إلى حرص البلدين والشعبين على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، ومضيفا أن هذه الزيارات تعكس عمق العلاقات بين البلدين ومشاعر الشعوب. من جهته، شكر الوفد الشيخ فيصل الحمود على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيدا بحرصه على التواصل مع الشعب البحريني بكل أطيافه الذين يبادلونه المحبة والمودة.