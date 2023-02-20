قال مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي إنه سينظم لزواره احتفالات مميزة بمناسبة أعياد الكويت الوطنية، منها معرض فني تقني حديث بعنوان «نهضة» في الفترة بين 23 و27 فبراير الجاري.



وأضاف المركز في بيان لـ «كونا» أن معرض «نهضة» يأتي تيمنا بالأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، والملقب بـ «أبو النهضة الحديثة» متناولا أعمالا فنية كويتية تراثية من زمن الستينيات حتى وقتنا الراهن ستعرض عبر شاشات تقنية في قاعة إبراهيم الشطي بمركز الفنون الجميلة.



وأضاف المركز أنه «ستتم استضافة شاعر الوطن بدر بورسلي لإلقاء الشعر الوطني إلى جانب العديد من الفرق الموسيقية الشعبية ليستمتع الزوار بسماع الأغاني الوطنية».



وعن زواره صغار السن، لفت المركز إلى أنه سيقدم لهم ورش عمل علمية ترفيهية مثل «اصنع صاروخك الخاص» وصناعة العطور وغيرها من التجارب المسلية، علاوة على مجسمات الديناصورات في المركز للتفاعل معها والتقاط صور تذكارية. وفي الجانب الآخر من الاحتفالات، أشار المركز إلى وجود عدد كبير من المشاريع الشبابية الصغيرة والكبيرة في معرض غذائي لتوفير بعض الوجبات الخفيفة في الساحة المطلة على الخليج العربي.