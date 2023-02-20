

بيروت ـ منصور شعبان



توجه البطريرك الماروني بشارة الراعي، خلال ترؤسه، أمس، القداس السنوي لرابطة كاريتاس لبنان، إلى «المسؤولين السياسيين والنواب والنافذين والمعطلين بوجه أو بآخر»، قائلا: «لقد حولتم عرس لبنان وشعبه، وجمال طبيعته، وغنى موارده إلى مأتم كبير. ووشحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير. تهجرونه من وطنه، وتفتحون أبوابه لمليونين وثلاث مائة ألف نازح سوري، ما بدأ يفوق نصف الشعب اللبناني. ترفضون أي نصيحة من الدول الصديقة والحريصة على استقرار لبنان واستعادة قواه، وكل دعوة ملحة لانتخاب رئيس للجمهورية، فتدعون ذلك تدخلا ومسا بكرامتكم. إنهم يريدون حماية لبنان منكم، من كل عدو له يأتيه من الداخل، وانتشال الشعب من براثن أنانيانكم وكبريائكم ومشاريعكم الهدامة. فلا لبنان خاصتكم، بل خاصة شعبه! ولا الشعب غنيمة بين أيديكم، بل غنيمة لوطنه لبنان. فارفعوا أيديكم عن لبنان وشعبه. هذه الصرخة نستودعها رحمة الله، الإله العادل ماقت الشر والظلم».