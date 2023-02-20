قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إن بكين تنظر في إرسال أسلحة الى روسيا دعما لهجومها في أوكرانيا.



وصرح بلينكن لشبكة «سي بي اس» الاخبارية الاميركية غداة لقائه نظيره الصيني وانغ يي على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن «تحدثنا عن الحرب التي تشنها روسيا وعن قلق نشعر به لكون الصين تنظر في تقديم دعم فتاك الى روسيا».



وسئل عن معنى ذلك في شكل ملموس فأجاب: «أسلحة في شكل رئيسي».



والتقى الوزيران في لقاء وصفته الخارجية الأميركية بأنه «صريح ومباشر».



وأبلغ بلينكن نظيره الصيني خلال الاجتماع بأن حادث المنطاد «يجب ألا يتكرر أبدا»، وحذره من «تداعيات وعواقب» ستطال الصين إذا تبين أنها قدمت «دعما ماديا» الى روسيا في حربها في أوكرانيا أو ساعدتها في الالتفاف على العقوبات الغربية، وفق المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.



لكن وانغ لم يعتذر عن حادث المنطاد خلال لقائه بلينكن.



وجدد بلينكن التأكيد لوانغ يي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى «نزاع» مع الصين أو «حرب باردة جديدة»، وأن واشنطن تنوي إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع بكين رغم خلافاتهما.



وفي بكين، أوردت «وكالة الصين الجديدة» (شينخوا) بعد الاجتماع أن وانغ يي أكد لنظيره الأميركي أن العلاقات بين البلدين تضررت بسبب طريقة تعامل واشنطن مع حادث المنطاد.



وقالت إن وانغ أوضح «موقف الصين الرسمي بشأن ما يسمى بحادث المنطاد» و«حض الجانب الأميركي على تغيير المسار والاعتراف وإصلاح الضرر الذي تسبب فيه الاستخدام المفرط للقوة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة».



وقد حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها «ستكون مسؤولة عن كل العواقب» إذا صعدت الخلاف بشأن منطاد صيني أسقطه الجيش الأميركي مطلع فبراير الجاري.



وقالت الخارجية الصينية في بيان إن بكين ستقوم «بالمتابعة حتى النهاية» حال «إصرار الولايات المتحدة على استغلال الأمر».



بينما قال قائد عمليات الفضاء في سلاح الجو الأميركي الجنرال برادلي تشانس سالتزمان على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن «نشهد مجموعة كاملة من الأسلحة التي ينتجها خصومنا الاستراتيجيون. التهديد الأكبر يأتي من جمهورية الصين الشعبية ومن روسيا كذلك».



وأكد الجنرال سالتزمان أن «الفضاء بصفته مجالا يشهد منافسة، تغير بشكل جوهري. وطريقة تحركنا يجب أن تتطور خصوصا بسبب مجموعة الأسلحة التي حاولت الصين وروسيا استخدامها أو استخدمتها بالفعل»، معتبرا ان «خصومنا يستفيدون من الفضاء لاستهدافنا وتوسيع مدى أسلحتهم».



وأضاف الضابط الأميركي رفيع المستوى أن النزاع في أوكرانيا ذكّر كذلك بأهمية الفضاء الكبيرة في حروب اليوم وحروب الغد أيضا. وأوضح «الفضاء مهم في المعارك الحديثة. يمكن المهاجمة من الفضاء من دون التوجه إليه، عبر شبكات سيبرانية ووسائط أخرى».



هذا النشاط العسكري المفرط الذي يرافقه انتشار تجاري مطرد أيضا، يطرح مشكلة الأضرار الجانبية والحطام المدمر وعلى نطاق أوسع مسألة وضع مدونة سلوك عالمية في هذا المجال.