القاهرة ـ هناء السيد



قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، إنه سيكون هناك مسار سياحي جديد لزائري منطقة آثار الدرب الأحمر من المصريين والسائحين.



وأضاف وزيري ـ خلال جولته امس بالقاهرة التاريخية ـ أن المسار السياحي يشمل مجموعة (خاير بك)، ومسجد الصالح طلائع، ومسجد أبوحريبة ومسجد ومدرسة أم السلطان شعبان، والجامع الأزرق «مسجد الأمير اق سنقر»، ومسجد الطنبغا المارداني، بالإضافة إلى حديقة الأزهر والسور الأثري للقاهرة الفاطمية، وبرج المحروق، والسور الشرقي لمدينة الشريفي، وبيت الرزاز، ومسجد أحمد المهمندار.



وأوضح أن أسعار تذاكر زيارة المسار ستكون 20 جنيها للمصري و10 جنيهات للطالب المصري، و120 جنيها للأجنبي، و90 جنيها للطالب الأجنبي.. مشيرا إلى أن المسار السياحي الجديد به 12 أثرا تم تطويرها ورفع كفاءتها من ترميم معماري على مدار 2 كم كمرحلة أولى، وتم الاتفاق على تطوير العشوائيات بالدرب الأحمر بالتعاون مع شركة أغاخان للثقافة.



ولفت إلى أن الهدف من إحياء هذا المسار هو ربط مجموعة من أهم المباني الأثرية الإسلامية بالقاهرة بعضها البعض من مساجد وأسبلة تتمتع بأهمية تاريخية وأثرية فريدة والتي تم الانتهاء من أعمال ترميمها، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية مصر.



وأكد أن المسار السياحي الجديد مجهز لخدمة السائحين، حيث تم تجهيزه بعدد من اللوحات التعريفية والإرشادية لآثار المنطقة، وعدد من السيارات الكهربائية تعمل بالطاقة النظيفة لنقل الزائرين وخاصة كبار السن.



وتابع أنه تم إنشاء مركز للزوار داخل حديقة الأزهر مجهز بقاعات عرض ومحاضرات لاستعراض تاريخ المنطقة والمباني الأثرية بها، حتى يتسنى للزائرين التعرف بصورة مبدئية على المنطقة وآثارها قبل بدء الزيارة.



من جانبه.. قال مدير شركة أغاخان للثقافة شريف عريان، إن فكرة المسار بدأت من الاتحاد الأوروبي، وجار العمل حاليا على الجزء الثاني من تطويرها، منوها بأن التطوير يشمل 8 برامج تدريبية للعاملين بالمسار، بجانب تأهيل المكان سياحيا عبر البنية التحتية واللافتات للمساجد لنستطيع الترويج له.



وأضاف أن المسار السياحي بالدرب الأحمر سيشارك في معرض برلين السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لتعريف شركات السياحة بالمسار الجديد لوضعه على خريطة الزيارات.



وأوضح أن المسار يستهدف جذب 5 آلاف سائح خلال العامين الجاري والمقبل، حيث إنه تم إنشاء موقع إلكتروني وطبع منشورات دعائية للمسار السياحي الجديد، منوها بأنه تم إنفاق مليار جنيه على تطوير 13 موقعا أثريا، بجانب تدريب أهالي الدرب الأحمر على كيفية استقبال السائح ومروره في المنطقة.