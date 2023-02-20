التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2023.



وتناول اللقاء أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت بالجمهورية الإيطالية الصديقة وبحث مجالات التعاون المتعددة والآفاق الجديدة لتعزيز هذه الروابط في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها وفي قطاعات الطاقة.



كما تم خلال اللقاء تبادل الرؤى حيال تطورات الأزمة في أوكرانيا وسبل دعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا بما يحقق الأمن والسلم الدوليين بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.