أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عن عقد جولة من المحادثات القانونية والفنية مع العراق لترسيم الحدود البحرية، معربا عن أمله في إحراز تقدم في هذا الملف.



وأضاف الشيخ سالم العبدالله في مقابلة في مؤتمر ميونيخ للأمن «الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومتي، ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية».



وقال إن الفرق القانونية والفنية ستجتمع سعيا لاتفاق، وتابع «نحن نمضي قدما».



وحول القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية إن الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين لا يتحسن، مشيرا إلى أن الأولويات هي أن يكون للفلسطينيين وطن استنادا إلى حل الدولتين.



وحول سورية، قال الشيخ سالم العبدالله إن الكويت ليست لديها خطط في إعادة التواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد.