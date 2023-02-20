قال تقرير الشال الأسبوعي، ان آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار الكويتي في يناير 2023 مقارنة بسيولة ديسمبر 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يناير نحو 283.6 مليون دينار.



وهي قيمة أعلى بما نسبته 26.7% عن مستوى سيولة شهر ديسمبر 2022 البالغة نحو 223.9 مليون دينار، وكذلك أعلى بما نسبته 16.5% مقارنة بسيولة يناير 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 243.4 مليون دينار.



وتوزعت تداولات يناير2023 ما بين نحو 278.6 مليون دينار عقودا، ونحو 5 ملايين دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 402 صفقة، توزعت ما بين 392 عقودا و10 وكالات.



وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 116 صفقة وممثلة بنحو 28.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 113 صفقة وتمثل نحو 28.1%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 13 صفقة ممثلة بنحو 3.2%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 141.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 24.9% مقارنة بديسمبر 2022 عندما بلغت نحو 113.3 مليون دينار، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 49.9% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.6% في ديسمبر 2022.



وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 167.2 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير 2023 أدنى بما نسبته -15.4% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 298 صفقة مقارنة بـ 238 صفقة في ديسمبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 475 ألف دينار مقارنة بنحو 476 ألف دينار كويتي في ديسمبر 2022، أي بانخفاض بحدود -0.2%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 91.5 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 41.4% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2022) حين بلغت نحو 64.7 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 32.3% مقارنة بما نسبته 28.9% في ديسمبر 2022.



وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 95.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بما نسبته -4.2% مقارنة بمعدل 12 شهرا. وانخفض عدد صفقاته إلى 95 صفقة مقارنة بـ100 صفقة في ديسمبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 963 ألف دينار مقارنة بنحو 647 ألف دينار في ديسمبر 2022، أي بارتفاع بحدود 48.9%.



وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 48.3 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 30.1% مقارنة بديسمبر 2022 حين بلغت نحو 37.1 مليون دينار. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 17.0% مقارنة بما نسبته 16.6% في ديسمبر 2022.



وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 51.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بنحو -6.3% عن متوسط آخر 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بـ 7 صفقات لشهر ديسمبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يناير 2023 نحو 6 ملايين دينار مقارنة بمعدل ديسمبر 2022 والبالغ نحو 5.3 ملايين دينار، أي بارتفاع بحدود 13.9%.



كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.25 مليون دينار خلال يناير 2023 مقابل 3 صفقات بقيمة 8.75 ملايين دينار خلال ديسمبر 2022، أي بانخفاض بنحو -74.3%.



وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يناير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2022) نلاحظ أنها حققت ارتفاعا من نحو 243.4 مليون دينار إلى نحو 283.6 مليون دينار، أي بما نسبته 16.5% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 46.7% وسيولة النشاط التجاري بنسبة 35.9%، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -1.8%.