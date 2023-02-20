هل أنشئت وفعلت مختبرات لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية في الكويت؟



وجه النائب أسامة الزيد 4 أسئلة إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن ملاحظات وزارة المالية على مصروفات ديوان المحاسبة من عام 2019/2018 حتى تاريـــخ ورود السؤال، وإذا ما تمت إحالة موظفي الهيئة العامـــــة للاستثمار في مكتب لندن إلى جهات التحقيق البريطانيــــة خلال آخر خمس سنوات، وأثر انتهــــاء فترة مرســــوم تعيين أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة بنــــك الكويت المركزي على قــــدرة المجلس على عقد اجتماعــــات، والدراســــات التفصيليــــة لقياس آثـــــار أنماط الإنفاق والصــــرف الحكومي على الاقتصاد الكلي في الكويـــت.



ووجه النائب أسامة الزيد سؤالين إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن إنشاء وتفعيـــل مختبرات لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية لفحــص المواد الغذائية المستوردة من الخارج في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية في الكويت، وعن الكميات الموردة فعليا من لقاحات كورونا في جميع العقود المبرمة.



ووجه سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن سبب تأخر الإدارة المركزيــــة للإحصاء في نشر البيانــات والإحصائيات، وتجديد عقود القسائم الصناعية قبل انتهائها.



ووجه سؤالا إلى كل من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح بشأن وجود سفارات لا تقوم بتوريد الإيرادات السنوية إلى ميزانية الدولة، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن آلية موظفي إدارة الخبراء في التقييم العقـــاري.



وجاءت الأسئلة الـ 4 الموجهة إلى وزير المالية كما يلي:



السؤال الأول



نطلب إفادتنا وتزويدنا بالآتي مشفوعا بالمستندات:



- ملاحظات وزارة المالية على مصروفات ديوان المحاسبة من عام 2019/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال (آخر أربعة تقارير سنوية).



السؤال الثاني



نطلب إفادتنا وتزويدنا بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1- هل أحيل موظفو الهيئة العامة للاستثمار في مكتب لندن إلى جهات التحقيق البريطانية خلال آخر خمس سنوات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان أسباب الإحالة إلى التحقيق.



2- ما إجراءات الجهات المعنية ذات الصلة في الكويت؟



السؤال الثالث



تمثل أسعار الفائدة أداة اقتصادية مهمة للسياسة النقدية لضبط التضخم ولتحفيز النمو الاقتصادي، وهي ركيزة أساسية لأسعار صرف أي عملة، ونظرا لما يعانيه العالم في الوقت الراهن من ارتفاع معدلات التضخم والصعوبات المعيشية نتيجة لارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة التي أحدثتها تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تقوم أغلب البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة لكبح جماح تضخم الأسعار بعد عقد اجتماعات مكثفة ودراسات مستفيضة.



وبناء على ما نصت عليه أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والتعديلات الواردة عليه بموجب المرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1977، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أثر انتهاء فترة مرسوم تعيين أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على قدرة المجلس على عقد اجتماعات بسبب فقدان النصاب؟



2- هل أثر فقدان النصاب على عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك لاتخاذ قرارات تواكب التطورات النقدية والاقتصادية العالمية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي؟



3- عدد الاجتماعات مكتملة النصاب التي عقدها مجلس إدارة البنك منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4- ما سبب التأخير في تعيين أربعة أعضاء جدد من ذوي الخبرة أو التجديد للأعضاء السابقين في مجلس إدارة البنك؟



5- هل قدم محافظ البنك توصيات أو مرئيات لتسكين الشواغر في مجلس الإدارة؟



6- نشر في الصحف المحلية خبر أن أحد أعضاء مجلس إدارة البنك من ذوي الخبرة قدم استقالته في 16سبتمبر 2022، فما أسباب الاستقالة؟ وهل قبلت؟



السؤال الرابع



نطلب إفادتنا وتزويدنا بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1- هل تجري وزارة المالية دراسات تفصيلية لقياس آثار أنماط الإنفاق والصرف الحكومي على الاقتصــــاد الكلي في الكويت وعلى القطاعـــــات الاقتصاديــــة مثــــل المستهلكـــــــين والشركات؟



2- هل توجد شركات أجنبية أو محلية تتهرب من دفع الضرائب المفروضة عليها؟



3- هل توجد قضايا بين وزارة المالية وشركات امتنعت عن دفع الضرائب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بأسماء الشركات وقيمة المبالغ الممتنعة عن دفعها.



4- ما موقف الكويت من المقترحات الضريبية التي تطرح في الاجتماعات الخارجية التي تشارك فيها وزارة المالية ممثلة عن الكويت؟



5- هل تم الوصول إلى اتفاق نحو مفهوم وآلية لتعريف السلع ذات قواعد المنشأ الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي؟



6- هل جميع الاتفاقيات الخليجية الاقتصادية والتجارية والجمركية مطبقة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي؟



7- عدد موظفي إدارة الدين العام في وزارة المالية، مع بيان مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الوظيفية وتاريخ تعيينهم.



8- الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام.



9- هل قدمت إدارة الدين العام خططا ودراسات لاستدامة الدين العام بمشاريع الاقتراض العام التي قدمتها الحكومة إلى مجلس الأمة منذ 2017؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالخطط والدراسات.



10- ما أسس وتقديرات المبالغ التي وردت في مشاريع الحكومة للاقتراض العام منذ 2017؟ وما أوجه الصرف المزمع؟



11- هل تصدر إدارة الدين العام تقارير دورية بناء على آخر المستجدات في الأسواق المالية العالمية وآخر التطورات بالاقتصاد العالمي؟



12- هل تمتلك إدارة الدين العام نماذج اقتصادية قياسية تستخدمها في عملها ودراساتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل تلك النماذج؟



13- نسب نمو صناديق الاستثمارات الخارجية لهذا العام والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



14- على ضوء المجريات والتطورات الاقتصادية، ما السياسات التحوطية التي اتخذتها صناديق الكويت الاستثمارية في الخارج حفاظا على أصولها وموجوداتها من الخسائر المحققة التي ضربت معظم الصناديق السيادية حول العالم؟



15- كم تبلغ نسبة استثمارات الكويت في اليابان ودول الاتحاد الأوروبي من مجموع استثماـرات الكويـــت الخارجية؟



16- كم يبلغ حجم استثمارات الكويــــت في روسيا الاتحادية؟ وما الإجراء المتخذ من قبلكم لتفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا الاتحادية؟



وجاء في سؤاليه إلى وزير الصحة ما يلي:



السؤال الأول



انطلاقا من أهمية السلامة الغذائية والصحية والآثار المترتبة عليها في المجتمع، علما بأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية هي الجهة المسؤولة عن التفتيش والرقابة على سلامة الأغذية المتداولة محليا في المنشآت الغذائية والمواد الغذائية المستوردة من الخارج، وذلك بالتزامن مع ما نشهده من متغيرات ومؤشرات عالمية تؤكد ضرورة معاصرة التغييرات عن طريق إنشاء الخطط الاستراتيجية التي تعزز تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة، وإيمانا منا بأهمية تلافي العواقب المحتملة ووقف التجاوزات التي من شأنها الإخلال بالرقابة الغذائية والأمن الغذائي والصحي في الكويت، فإننا نسعى إلى متابعة مؤشرات الأداء ودراسة الآليات المتبعة لضبط الجودة والكفاءة الإنتاجية بما يصب في مصلحة الوطن وجميع السكــــان الذين يعيشون على أرض الكويــــت، وأطلب إفــــادتي وتزويـــدي بالآتي:



1- هل أنشئت وفعلت مختبرات لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية في الكويت؟



2- هل توجد مختبرات معتمدة لدى الهيئة لفحص المواد الغذائية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من قرارات اعتماد تلك المختبرات.



3- صورة ضوئية من قرار اعتماد مختبر فحص الخضراوات والفواكه والبيض، وهل تفحص تلك المواد المذكورة في مختبرات أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من قرار اعتماد هذه المختبرات.



4- صورة ضوئية من مراسيم التعيين والتكليف للمدير العام للهيئة ونوابه، مع تحديد تاريخ انتهاء هذه المراسيم، وما أسس وضوابط ترشيح الأشخاص للتكليف بوظائف قيادية في الهيئة؟



5- كشف بأسماء الأطباء البيطريين العاملين في الهيئة، وذلك منذ نقل الاختصاص من بلدية الكويت إليها حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تحديد مراكز العمل لكل طبيب بيطري، وتزويدي بمعادلة شهاداتهم الجامعية من وزارة التعليم العالي.



6- صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة تدقيق المخالفات المشكلة في سنة (2021)؟ وما الإجراءات التي تتخذ في المخالفات المحررة؟



7-هل يكون اتخاذ القرارات والبت في المخالفات بعد فوات المدة القانونية التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة؟



8- عدد المخالفات المحررة والمحالة إلى النيابة العامة عن السنوات (2022/2021/2020 إلى شهر أغسطس).



9- هل هناك مخالفات سقطت بالتقادم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بعددها، مع بيان القيمة المالية عن غرامات هذه المخالفات.



10- الكشف الخاص بمكافأة الأعمال الممتازة لجميع العاملين في الهيئة وذلك عن السنة المالية (2022/2021)، مع توضيح المبلغ نظير كل اسم وبيان أسس وضوابط توزيعها.



11- هل قدمت تظلمات من قبل موظفي الهيئة في شأن مكافآت الأعمال الممتازة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بكشف التظلمات المقدمة بهذا الشأن وتاريخ تقديمها، وهل أحيلت تلك التظلمات إلى ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع؟ مع بيان تاريخ الإحالة.



12- ما عدد المخالفات التي تم تحريرها بناء على شكوى مقدمة من أفراد؟ وما الإجراء المتخذ فيها؟ مع بيان تاريخ تقديم الشكوى وتاريخ تحرير المخالفة.



السؤال الثاني



وقعت الدولة عدد (3) عقود من الشركات الموردة للقاح كوفيد- 19 وهي (Pfizer، Astrazanica، Moderna) وكذلك وقعت اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لتوريد لقاح GAVI بكميات تفوق (10) ملايين جرعة بمبلغ أكثر من (60) مليون دينار، لذا نطلب إفادتنا وتزويدنا بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1- الكميات الموردة فعليا من اللقاحات في جميع العقود.



2- الكميات الموردة من كل لقاح في كل عقد على حدة.



3- عدد الجرعات التي تلقاها المواطنون والمقيمون في الكويت، وأي فئات أخرى تلقت هذه الجرعات.



4- عدد الجرعات التالفة وأسباب تلفها.



5- عقد Pfizer بمبلغ 24 $ للجرعة:



أ- عدد الأوامر التغييرية في العقد، وبيان أسبابها.



ب- هل هناك اختلاف في أسعار توريد الجرعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسبابه؟



ت- هل توجد غرامات تأخير طبقت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما أسبابها؟



ث- آلية الدفع.



ج- هل جرى توريد جميع الأعداد الواردة في العقد والأوامر التغييرية؟



6- عقد strazanica بمبلغ 8 $ للجرعة:



أ- عدد الأوامر التغييرية في العقد، وبيان أسبابها.



ب- هل يوجد اختلاف في أسعار توريد الجرعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسبابه؟



ت- هل توجد غرامات تأخير طبقت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسبابها؟



ث- آلية الدفع.



ج- هل جرى توريد جميع الأعداد الواردة في العقد والأوامر التغييرية؟



7- عقد Moderna بمبلغ 40 $ للجرعة:



أ- عدد الأوامر التغييرية في العقد، وبيان أسبابها.



ب- هل يوجد اختلاف في أسعار توريد الجرعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسبابه؟



ت- هل توجد غرامات تأخير طبقت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسبابها؟



ث- آلية الدفع.



ج- هل جرى توريد جميع الأعداد الواردة في العقد والأوامر التغييرية؟



8- عقد اتفاقية GAVI مع منظمة الصحة العالية بمبلغ تقديري للجرعة 10$:



أ- أسباب توقيع الاتفاقية مع وجود عقود استطاعت الدولة توقيعها مع الشركات المنتجة مباشرة.



ب- عدد الأوامر التغييرية في العقد، مع بيان أسبابها؟



ت- هل يوجد اختلاف في أسعار توريد الجرعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسبابه؟



ث- هل هناك غرامات تأخير طبقت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسبابها؟



ج- آلية الدفع.



ح- هل جرى توريد جميع الأعداد الواردة في العقد والأوامر التغييرية؟



وجاء في سؤاليه إلى وزير التجارة والصناعة ما يلي:



السؤال الأول



نطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب تأخر الإدارة المركزية للإحصاء في نشر البيانات والإحصائيات؟



2- هل عرض صندوق النقد الدولي مساعدته للإدارة لحل مشكلة تأخر نشر البيانات؟



3- ما أسباب تعارض بيانات القوى العاملة في إحصائيات أنظمة سوق العمل التابعة للإدارة المركزية للإحصاء وإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية؟



4- في العام الماضي انتهت الإدارة المركزية للإحصاء من إنجاز مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري، هل نشرت نتائج المسح الإحصائي؟



5- هل حدثت سلة السلع لقياس التضخم في تقارير مؤشر أسعار المستهلك؟



السؤال الثاني



نطلب إفادتنا وتزويدنا بالآتي مشفوعا بالمستندات:



- هل تم تجديد عقود القسائم الصناعية قبل انتهائها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإننا نطلب توضيح التالي:



أ- ما الجهات الرقابية التي أخذت موافقتها على التجديد؟



ب- ما سبب التجديد قبل انتهاء موعد العقود؟



ج- ما سبب عدم الانتظار وطرح العقود للمنافسة العامة؟ وجاء في سؤاله إلى وزير الخارجية ما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1- هل توجد سفارات كويتية لا تقوم بتوريد الإيرادات السنوية إلى ميزانية الدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب بيان الآتي:



أ- ما هذه السفارات؟



ب- ما حجم الإيرادات لكل سفارة؟



ج- ما الأسباب لكل سفارة؟



د- ما إجراءات تحويلها إلى بنود المصروفات لكل سفارة؟



وجاء في سؤاله إلى وزير العدل ما يلي:



نطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما آلية موظفي إدارة الخبراء في التقييم العقاري في حال طلب المشورة من المحكمة في القضايا المنظورة أمام القضاء؟



2- ما خبرات ومؤهلات موظفي إدارة الخبراء الذين يقومون بعملية التقييم العقاري؟



3- هل سعر التقييم العقاري الذي يحدد من إدارة الخبراء يعد السعر النهائي للعقارات التي تطرح في المزاد العلني؟



4- ما سبب التفاوت في التقييم العقاري بين الأسعار التي تحددها إدارة الخبراء وأسعار البنوك المحلية؟



5- هل توجد جهة حكومية مختصة في التقييم العقاري؟



6- هل تستعين إدارة الخبراء برأي البنوك المحلية والمكاتب العقارية في عمليات التقييـــم العقــــاري؟