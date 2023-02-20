دارين العلي



كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي بين المستشار الخاص بدراسة أحمال الصيف وجميع القطاعات المعنية بالوزارة قدم خلاله تقريرا وافيا عن التوقعات خلال موسم الصيف المقبل، حيث أكد أن وضع الإنتاج مطمئن لتلبية احتياجات المستهلكين واضعا عددا من التوصيات لتجنب الانقطاعات.



وقالت المصادر إن التقرير شمل العديد من التوصيات المهمة القصيرة والطويلة المدى لتأخذ الوزارة بها تجنبا لأي انقطاعات، وستقوم وزارة الكهرباء والماء بتحقيق كافة التوصيات، والعمل جار على متابعة التقرير وتنفيذ ما جاء به. وأوضحت أن من التوصيات القصيرة بالتقرير «التأكد من سلامة الخطوط، والتأكد من عمل الخطوط البديلة للكهرباء»، وذلك عندما يحدث عطل في خط ما يقوم الخط البديل بالعمل مكانه وتغذية المنطقة التي كان يغذيها الخط الأول دون أعطال، إضافة إلى الحرص على نشر ثقافة الترشيد داخل المجتمع، ونشر ثقافة كفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الموفرة، خاصة أجهزة التكييف.