وجّه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن تطبيق المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية، نص على ما يلي:



نمى إلى علمي وجود حالات لم يطبق عليها صحيح نص المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 وذلك فيما يتعلق بخصم الاستحقاقات والديون المذكورة في نص المادة لجهات الدولة من نصيب المستحقين لمعاش المتوفى في حدود ربع هذه المستحقات وتقسم بينهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



هل توجد حالات لخصم الاستحقاقات والديون لجهات الدولة والغير من نصيب الأرملة فقط أو فرد واحد من المستحقين دون غيرهم من باقي المستحقين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لذلك، وما عدد الحالات التي ينطبق عليها ما جاء أعلاه، وهل وردتكم شكاوى من المستحقين بسبب الخصم المذكور أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بردودكم على تلك الشكاوى.