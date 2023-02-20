

هادي العنزي



يلعب منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة مع نظيره الإماراتي في الثانية ظهر اليوم، في أولى مبارياته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا «النافذة الثانية» التي تقام منافساتها على صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، تتبعها مباراة ثانية في الـ 4 عصرا تجمع المنتخبين العماني والفلسطيني، فيما ستنطلق آخر مواجهات اليوم الأول في الـ 7 مساء وتجمع منتخب قطر المستضيف والعراق.



وقد أقيمت «النافذة الأولى» نهاية العام الماضي، ونتج عنها تصدر منتخبي فلسطين وقطر الترتيب برصيد 4 نقاط تبعهما منتخبا الإمارات والعراق بـ 3 نقاط، ثم الكويت وعمان برصيد نقطتين لكل منهما.



وقد استعد «الأزرق» جيدا للتصفيات الآسيوية، عبر معسكر تركي في إسطنبول، خاض خلاله 6 وديات. وسبق لمنتخبي الكويت والإمارات أن التقيا 4 مباريات دولية خلال السنوات الأربع الماضية، وتقاسما الفوز فيها، ويأمل منتخبنا تحقيق فوز أول ليقربه بشكل كبير إلى فرق المستوى الأول، حيث ستتأهل المنتخبات الـ 6 الأولى إلى المستوى المتقدم، لخوض النافذة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى كأس آسيا في اندونيسيا 2025.



وتضم تشكيلة «الأزرق» بقيادة المدرب البحريني سلمان رمضان، 12 لاعبا هم: الكسندر الغيص، حسين الخباز، محمد اشكناني، تركي حمود، حمد عدنان، محمد عدنان، علي الهدهود، عبدالمحسن مرتضى، يوسف بورحمه، عبدالعزيز الحميدي، عمران جوهر ويوسف الحمدان.