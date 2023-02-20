

يعقوب العوضي



تعادل فريق كرة اليد بنادي السالمية مع كاظمة 34-34 مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 15 من دوري اليد الممتاز، ورفع السماوي رصيده إلى 15 نقطة والبرتقالي إلى 11 نقطة.



وفي لقاء آخر، فاز الكويت على القرين 34-23 ورفع رصيده إلى 26 نقطة مواصلا مطاردة متصدر الترتيب العام القادسية برصيد 28 نقطة، وشهدت المواجهة عودة لاعب الكويت عبدالله الغربللي بعد نهاية عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من الاتحاد.



الى ذلك، غادر المنتخب الوطني للناشئين للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق الأربعاء المقبل في الأردن وتستمر حتى 28 الجاري.

وترأس الوفد نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي، رافقه إداريا عضو مجلس الإدارة مشعل القبندي، فيما ترأس الجهاز الفني المدرب المصري مجدي أبوالمجد، ورافقه مساعدا المدرب الوطني فيصل صيوان ومدرب حراس المرمى محمد محمود.