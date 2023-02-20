

ناصر العنزي



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري زين الممتاز، حيث يستضيف النصر برصيد 17 نقطة على ملعبه الجهراء بـ 21 نقطة، ثم يلعب العربي بـ 22 نقطة مع الساحل برصيد 12 نقطة على ستاد صباح السالم.



وستكون المواجهة شديدة بين النصر والجهراء، حيث يلعب العنابي أول مباراة له بإشراف المدرب الأردني جمال محمود خلفا لمحمد المشعان، ويسعى إلى تعويض نقاطه بعد خسارته من القادسية بخماسية في الجولة الماضية.



ومن المتوقع أن يحدث المدرب بعض التعديلات على تشكيلة فريقه وأهمها في الخط الخلفي بعدما تلقت شباكه 26 هدفا، أما الجهراء فقد حقق فوزا ثمينا على العربي في الجولة الماضية 2-1 قربه من المراكز المتقدمة، ولكن مهمته لن تكون سهلة على ملعب خصمه، وتضم صفوف الجهراء عناصر جيدة بقيادة مدربه السلوفيني ساندي.

وفي المباراة الثانية فإن العربي يدخل بكل جاهزيته من أجل تعويض النقاط الـ 3 التي فقدها أمام الجهراء والبقاء منافسا على الصدارة، ولا شك ان مدربه روسمير سفيكو تدارس مع لاعبيه الأخطاء لتصحيحها، فيما يسعى الساحل للتقدم خطوة بعد ان ظل طويلا في المركز الأخير.