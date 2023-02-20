

تنطلق اليوم الاثنين منافسات دوري كرة السلة للسيدات ضمن دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتستمر حتى 6 أبريل وتستضيفها صالة الجامعة الأمريكية بإقامة مواجهتين، تجمع الأولى جامعة الخليج مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الخامسة مساء، وفي المباراة الثانية تلتقي كلية الكويت التقنية مع الجامعة الأمريكية في السادسة مساء، وستقام المنافسات بنظام دوري من دور واحد بمشاركة 4 جامعات وكليات سيحصل على اللقب أكثر الفرق حصدا للنقاط.



وفي السياق نفسه، اختتمت فعاليات مسابقات ألعاب القوى للبنات ضمن كأس التميز للمرحلة المتوسطة الذي أقيم على مضمار الاتحاد الكويتي لألعاب القوى بكيفان بمشاركة المناطق التعليمية الست، وحصلت منطقة الجهراء التعليمية على المركز الأول، بينما جاءت منطقة العاصمة في الترتيب الثاني ومنطقة مبارك الكبير ثالثا.



وفي هذا الصدد، أكدت رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى بالاتحاد المدرسي منى قبازرد أن كأس التميز يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد المدرسي 2021-2026 مواهبنا في مدارسنا والتي يتطلع الاتحاد من خلالها إلى اكتشاف المواهب في المدارس وتطويرها وصقل تلك المواهب للمساهمة في دعم الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية المختلفة.



وأضافت: أتقدم بخالص الشكر إلى الاتحاد الكويتي لألعاب القوى على تسخير كل إمكانات الاتحاد لإنجاح المنافسات بالإضافة إلى الاتحاد الكويتي المدرسي الذي وضع النواة الأولى لانطلاق ألعاب القوى في المدارس والتي جاءت ضمن برنامج «مواهبنا في مدارسنا 2».