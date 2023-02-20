علاء مجيد



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في يناير الماضي نحو 1.996 مليار دينار بتراجع قدره 3 ملايين دينار وبنسبة 0.15%، عن شهر ديسمبر الماضي البالغ 1.999 مليار دينار، مقسمة الى 1.965 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.155 مليون دينار.



فقد تراجعت أوراق النقد فئة 20 دينار خلال شهر يناير لتصل الى 1.159 مليار دينار مقارنة بـ 1.160 مليار دينار في ديسمبر الماضي.



بينما ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير حيث وصلت في نهاية يناير الى 638.89 مليون دينار مقارنة 633.79 مليون دينار في ديسمبر الماضي. وتراجعت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية يناير الماضي 99.04 مليون دينار في مقارنة بـ 102.72 مليون دينار في ديسمبر الماضي.



وانخفضت فئة الواحد دينار حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 44.78 مليون دينار مقارنة بـ47.40 مليون دينار في ديسمبر الماضي. كما تراجعت فئة النصف دينار فقد بلغت 12.90 مليون دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 13.16 مليون دينار في ديسمبر الماضي. وأخيرا تقلصت فئة الربع دينار كويتي حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 10.52 ملايين دينار مقارنة بـ10.75 مليون دينار في ديسمبر الماضي.



أما على مستوى المسكوكات فارتفعت خلال شهر يناير على مستويات شهر ديسمبر الماضي حيث بلغت في شهر يناير 31.15 مليون دينار مقارنة بـ 31.13 مليون دينار في شهر ديسمبر الماضي. وارتفعت فئة 100 فلس خلال شهر يناير محققة 4.06 مليون دينار مقارنة بـ 4.05 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي. كما زادت فئة 50 فلس في شهر يناير لتصل الى 9.87 مليون دينار مقارنة بـ 9.86 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي. وارتفعت فئة 20 فلسا خلال شهر يناير محققة 4.069 مقارنة بـ 4.067 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بينما بقيت جميع الفئات الأخرى بدون تغير شهري يذكر.