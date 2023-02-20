أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، أحدث إعلان تلفزيوني لها بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد تحرير الكويت. يأتي الإعلان التلفزيوني مبادرة من الشركة في إطار حملتها للأعياد الوطنية، تضاف إلى المبادرات والفعاليات التي نظمتها stc منذ بداية شهر فبراير احتفالا بالأعياد الvوطنية والتي هي جزء من برنامج شامل أطلقته stc تحت شعار «الكويت.. عشق ما يتكرر» لمشاركة أهل الكويت وجميع المقيمين بحلول الأعياد الوطنية للكويت.



أطلقت stc الإنتاج الفني المتميز كجزء من احتفالاتها السنوية وفي إطار رسائلها المتواصلة إلى الشعب الكويتي. ويضم العمل الفني الفنان بدر الشعيبي، مع المخرج السينمائي الكويتي الشهير جاسم الحربان. ومن المتوقع أن يكون لإطلاق هذا الإعلان التلفزيوني للاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير في الكويت تأثير إيجابي على المجتمع، ليذكر الجميع بهذا الحدث في تاريخ البلاد الغني والممتد. ويعكس الإنتاج الفني التزام stc تجاه الوطن وشعبه، وكذلك حرص الشركة على إبراز دورها في القطاع الخاص كشركة رائدة في العالم الرقمي والتزامها بالحفاظ على مكانتها كجزء من النسيج الاجتماعي المتكامل للكويت.



من جهتها، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: «نهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة احتفال الكويت بالأعياد الوطنية. وذكرت: تعتز وتفتخر stc بواجبها الاجتماعي والوطني، كما تعتز بدورها الريادي في قطاع الاتصالات الذي نجحت من خلاله في خدمة الكويت وأهلها في عدة محطات وطنية رئيسية وإظهار وطنيتها تجاه الكويت.



وحول الرؤية وراء العمل التلفزيوني، تحدث أحمد النويبت، مدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc، في بث مباشر في استديو برنامج الديوانية من تقديم الإعلامي مهند يوسف (مايك مبلتع)، ويشاركه في التقديم كل من د.حسين المكيمي وكابتن فهد كميل والذين استطاعوا أن يشكلوا حالة خاصة في تقديم البرنامج بخفة دمهم وطريقة تناولهم للكثير من القضايا التي تهم المجتمع بشكل مبسط للمستمعين.