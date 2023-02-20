

أطلقت شركة لولو هايبر ماركت، أحد أكبر متاجر التجزئة الرائدة في المنطقة، عرضها الترويجي «لولو ليالي الشواء» الذي يستمر من 15 إلى 21 فبراير في جميع منافذ السوبر ماركت.



يشـتـمـــل الـعـــرض الترويجي على عروض وخصومات مثيرة على مجموعة من أفضل منتجات الشواء، بما في ذلك اللحوم المقطعة والصلصات وأطقم الشواء والملحقات ذات الصلة وغير ذلك الكثير.



اشتملت فعاليات العرض الترويجي الذي يستمر قرابة الأسبوع على إقامة مسابقة شواء حية في منفذ القرين للهايبر ماركت يوم 16 فبراير، والتي شهدت مشاركة أكثر من 100 متسابق. احتوت المسابقة على فئتين، إحداهما تضمنت حفلات شواء مباشرة والأخرى حفلات شواء من المنزل. وكانت معايير الحكم على المتسابقين هي مهاراتهم في تتبيل وشواء الأطعمة.



وحصل الفائزون في كلتا الفئتين على جوائز وهدايا رائعة، بينما حصل جميع المشاركين على جوائز ترضية. كانت العلامة التجارية الشهيرة «اليوم» هي الراعي الرئيسي لمسابقة الشواء، في حين شاركت العلامات التجارية للأطعمة أمريكانا وسيارا وساديا في رعاية الفعالية. تم تسليم الفائزين والمشاركين جوائزهم من قبل الإدارة العليا لولو هايبر ماركت والراعي الرئيسي «اليوم»، إلى جانب ممثلين عن أمريكانا وسيارا وساديا.



كما تم تنظيم معارض المنتجات الخاصة وأكشاك أخذ عينات الطعام التي أقامها الرعاة الأساسيون والمشاركون، بالإضافة إلى العلامات التجارية الأخرى للأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المراعي ولندن ديري وريد بول وغيرها.