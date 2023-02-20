انطلاقاً من قيمنا وتقاليدنا الموروثة في دعم الاحتياجات الإنسانية في وقت الأزمات والمحن في الكويت والمنطقة، قدمت مجموعة الملا، مجموعة الأعمال الرائدة والمتنوعة التي تعمل في القطاع الخاص وتتخذ من الكويت مقرا لها مؤخرا، تبرعا نقديا لجمعية الهلال الأحمر الكويتي كمساهمة من المجموعة لدعم ومساعدة المتضررين من الزلازل المدمرة التي وقعت مؤخرا في تركيا وسورية.في اجتماع رسمي عقد مؤخرا في المقر الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وهي جمعية إنسانية تطوعية رائدة في الكويت، قدم طلال أنور الملا - الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا يرافقه عبدالله نجيب الملا - الرئيس الإداري لمجموعة الملا إلى الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس تبرعا نقديا كمساهمة من المجموعة تضاف إلى جهود الجمعية في جمع وإرسال التبرعات المقدمة من الكويت وشعبها للمتضررين من الزلازل التي ضربت تركيا وسورية مؤخرا.ووفقا لسياسة حوكمة الشـــركات والمسؤوليـــة المجتمعية الراسخة في منهج المجموعة عبر السنين، لطالما تصدرت مجموعة الملا الطليعة في تقديم المساعدات الإنسانية والمادية والعينية أثناء الأزمات المحلية والإقليمية، فخلال الأشهر الأولى من جائحة كورونا عام 2020، وضعت مجموعة الملا جميع مواردها تحت تصرف الحكومة الكويتية بما يخدم مساعيها وخططها للحد من انتشار الفيروس.