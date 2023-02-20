في إطار فعاليات «أسبوع المرور الخليجي الموحد»، استضافت الجامعة الأسترالية رجال وزارة الداخلية بقيادة العميد إبراهيم سعود الجلال، وحضور كل من د.مشعل أحمد الهدهود، الرائد م.علي طه بوربيع، والعقيد حقوقي محمد ظيدان العجمي والعديد من عناصر رجال المرور، وذلك لإلقاء محاضرة مرورية توعوية تحت عنوان «حياتك أمانة».



عقدت المحاضرة بحضور عدد كبير من طلاب وموظفي الجامعة، حيث تطرقت الى العديد من المواضيع المرورية المهمة منها كاميرات مراقبة الجيل السادس التي تم تركيبها مؤخرا في عدد من الطرقات الرئيسية في الكويت، والمخالفات المرورية، والإصابات المرورية الناتجة عن عدم الانتباه والتقيد بالقوانين المرورية أثناء القيادة وتأثيرها على حياة الفرد. وفي نهاية المحاضرة، تم طرح مجموعة من الأسئلة على الطلاب والموظفين وبالتالي توزيع الجوائز على الرابحين من قبل رجال المرور.



بدوره، ذكّر مدير أول قسم الصحة والسلامة والأمن في الجامعة الأسترالية، عبدالمحسن الرفاعي، بأهمية تنظيم الفعاليات المرورية وتسليط الضوء على دورها في توعية المجتمع الجامعي والطلبة بشكل خاص، حيث إنهم الفئة الأكثر تعرضا للحوادث المرورية وأهمية غرس تلك المفاهيم لتجنب الإصابات المرورية.