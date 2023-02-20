

قدم البنك التجاري الكويتي دعمه المادي لمتضرري زلزال تركيا وسورية من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي وذلك ضمن جهود الإغاثة الموجهة لمنكوبي الزلزال، حيث استقبلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي ممثلة بكل من نائب الرئيس أنور الحساوي، والمدير العام عبدالرحمن العون، والأمين العام مها البرجس، وكل من رئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري الكويتي الهام محفوظ، وأماني الورع نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك، حيث جرى تسليم شيك الدعم للجمعية البالغ قيمته ٢ مليون دولار.



من جانبها، قالت الهام محفوظ: يحرص البنك التجاري الكويتي دوما على توطيد علاقاته مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة في هذا الصدد أن الدعم الذي قدمه البنك للجمعية يؤكد وقوفنا مع الأشقاء في مصابهم الجلل وندعو المولى لأن يخفف عنهم معاناتهم وأن يحشر ضحايا الزلزال مع الصديقين والشهداء.



من جهتها، قالت أماني الورع: يسهم هذا الدعم في تأكيد معاني المسؤولية الاجتماعية الشاملة التي ينشدها البنك بتعاونه مع مؤسسات المجتمع المدني. ويأتي هذا التبرع من البنك التجاري الكويتي إيمانا منه بأهمية مد يد العون والمساندة لمتضرري الزلزال ولدفع وتعزيز جهود الإغاثة استجابة للفزعة الكويتية والمبادرات والدعوات التي أطلقتها الكويت شعبيا ورسميا للتخفيف من الآثار المدمرة التي خلفها الزلزال.



وأضافت الورع عن هذا التبرع المباشر الذي رصده البنك لمتضرري هذه الكارثة، أن البنك قد باشر أيضا بترتيب مع الجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في حملة «ضاعف أجرك مع التجاري»، بحيث يتم توجيه حصيلة التبرعات التي يقدمها المتبرعون لصالح جمعية السلام وصندوق إعانة المرضى وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لضحايا ومنكوبي الزلزال، علما أن البنك يقوم - في إطار هذه الحملة - بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع.



وفي الختام، تقدم أنور الحساوي بالشكر والتقدير للدور الذي يلعبه البنك التجاري في مجال المسؤولية الاجتماعية بصفة عامة ومثمنا تبرعه لصالح ضحايا ومنكوبي الزلزال.