

بعد الإقبال القياسي على جناحه في اليوم الأول، واصل بنك الخليج دعمه للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كراع رئيسي لمعرض «قوت ماركت» في يومي 4 و18 الجاري، ويعد «قوت ماركت» أكبر منصة محلية تجمع ما بين الطاقات والمواهب من المبادرين في قطاع المطاعم والصناعات الغذائية والحرف اليدوية مع الجمهور في مكان واحد.



وشهد اليوم الثاني لمعرض «قوت ماركت» زيادة كبيرة في عدد المشاركين ليصل إلى 80 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب زيادة عدد الزوار ليتجاوز 15 ألف زائر، ما يعكس الاهتمام الشعبي الكبير في المعرض، إذ حظي جناح بنك الخليج بإقبال قياسي من الجمهور، في ظل الفعاليات النوعية التي أطلقها، لتوفير أجواء من المتعة والفرحة في أوساط الزائرين.



وبهذه المناسبة، قالت مدير الاتصالات المؤسسية لجين القناعي: «مع انطلاقة اليوم الثاني من المعرض في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (JAAC)على شاطئ الخليج العربي، ولمواكبة شهر الاحتفالات بالأعياد الوطنية، حرص بنك الخليج على ترسيخ مبادئ الاستدامة في أبهى صورها من خلال توزيع أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، مع رسومات فنية تعكس بيئة الكويت بمختلف جوانبها، من إبداعات الفنانة الكويتية نورة المفرج».



وأضافت القناعي: «كما حرصنا على دعم المواهب الكويتية من خلال الاستعانة بالفنانة نورة المفرج، تم التعاون مع خمسة من الشركات الصغيرة المتوسطة المشاركة في اليوم الثاني للمعرض إذ يحصل الفائزون في مسابقات بنك الخليج على كوبونات مدفوعة لاستخدامها في الشراء سواء الأطعمة أو المشروبات».