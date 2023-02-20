شنّت اسرائيل سلسلة من الغارات الجوية هي الأعنف على سورية منذ عدة شهور طالت مواقع في دمشق والسويداء فجر أمس، قالت وسائل الاعلام الرسمية إنها سكنية، وأكدت منظمات حقوقية أنها عسكرية وتابعة للميليشيات الايرانية. وأعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 5 مدنيين وإصابة 15 آخرين على الأقل، إلى جانب تدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في أحياء دمشق ومحيطها.



وقال مصدر عسكري سوري ان إسرائيل نفذت «عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين». وأكد ان وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها. وتداولت صفحات إخبارية محلية وعربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر اندلاع النيران في منطقة كفرسوسة التي تضم ما يعرف بـ «المربع الأمني» ويشمل مؤسسات عسكرية وعدة مقرات للمخابرات في قلب دمشق، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية أطراف منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة، بالقرب من طريق مطار دمشق الدولي. وشملت الغارات أيضا مقر «اللواء 91» التابع للفرقة الأولى في الجيش السوري الواقع بين بلدتي «المرانة» و«المقيليبة» غربي دمشق.



وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن المستهدف هو شخصية من الصف الأول ولكنه لم يؤكد ان قتلت أم لا. وأشار الى انها المرة الثانية التي تستهدف منطقة كفرسوسة، وتحديدا لمبنى بجانب المدرسة الإيرانية أو «المركز الثقافي الإيراني».



وأكد أن الخسائر البشرية بلغت نحو 15 شخصا من بينهم ثلاثة ضباط وسيدتان ومنهم 8 مجهولي الهوية. وتحدثت مصادر اخرى عن وجود شخصية قيادية وأخرى ايرانية من الحرس الثوري وهو ما نفته طهران.



وأعلن المرصد أن الصاروخ الإسرائيلي لم يستهدف العسكريين وإنما استهدف قيادات كانت موجوده تعرفها إسرائيل والإيرانيون، وكان هناك استهداف آخر لأحد المراكز التابعة للإيرانيين قرب «السيدة زينب». وأوضح المرصد أن حصيلة القتلى في قصف كفرسوسة «هي الأعلى جراء قصف إسرائيلي على مدينة دمشق». ونعت وسائل إعلام محلية وصفحات موالية أمس عقيدا مهندسا إثر الاستهداف الإسرائيلي. ونقل موقع «صوت العاصمة» عن مصدر ترجيحه أن يكون العقيد أحد المهندسين المرتبطين بالميليشيات الإيرانية، التي تعمل على تطوير مشاريع صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة في سورية. ورجحت أن يكون البناء يستخدم كمستودع ومركز دعم لوجستي.



ونقل موقع «تلفزيون سوريا»، أن الغارات استهدفت مقرا تابعا لميليشيا «الحرس الثوري الإيراني» في كفرسوسة، موضحا أنه يقع بالقرب من مقرات «الوحدة 840» التابعة لـ «الحرس الثوري»، والتي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم الإسرائيلي استهدف وفدا من «الحرس الثوري الإيراني» داخل شقة سكنية.



وكذلك استهدف القصف الإسرائيلي، بحسب المصدر، بطاريات دفاع جوي في جبل المانع التابع للفرقة الأولى قرب مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي، أثناء محاولة تصديها للهجوم الإسرائيلي.



من جهتها، كشفت شبكة «السويداء 24» عن استهداف موقع رادار «تل المسيح» على أطراف بلدة «شهبا» بريف السويداء الجنوبي، مما أسفر عن تدمير الموقع.