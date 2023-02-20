

هل هناك بعض الحالات التي تستدعي القلق عند ظهور الشيب قبل الأوان؟



يمكن أن تكون العوامل الوراثية والتوتر وسوء الحظ من أسباب التحول إلى اللون الرمادي (الشيب) في سن مبكرة، وفي معظم الحالات لا داعي للقلق، لكن الأطباء يحذرون من أنه في بعض الحالات قد يكون الاندفاع المفاجئ للون الرمادي أو الأبيض علامة على مشاكل صحية أساسية.



وقد يكون سبب بعض هذه الأعراض نقصا بسيطا في الفيتامينات، والذي يمكن عكسه بمجرد الحصول على المزيد من أشعة الشمس. لكن في حالات نادرة قد يكون الشيب - خاصة قبل منتصف العمر - علامة على أمراض القلب أو اضطرابات المناعة الذاتية أو حتى أورام المخ، وقد يكون مؤشرا على هذه الحالات.



- نقص فيتامين (د): أحيانا يكون مفتاح الحفاظ على لونك هو الحصول على مزيد من سطوع الشمس. وفي دراسة أجريت عام 2013، وجد فريق بحث هندي أن المراهقين الذين يعانون من نقص فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالشيب. وفي بعض الحالات تبدأ بصيلات الشعر في التكسر والتساقط عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من فيتامين (د).



- التصلب الحدبي: يعد مرض التصلب الحدبي اضطرابا وراثيا آخر يتسبب في تكوين أورام حميدة بالدماغ والعمود الفقري والعينين والرئتين والقلب والكلى. ويصيب المرض الوراثي واحدا من بين كل 6000 طفل مولود في أميركا. وفي حالة واحدة من كل خمس من هذه الحالات يعاني الطفل المولود بالمرض من شلل الأطفال - بقعة بيضاء في الشعر لا تتطابق مع بقية الرأس. وتحدث هذه الحالة بسبب نقص الميلانين في الشعر.



- البهاق: هو حالة معروفة وشائعة إلى حد ما، لا يتسبب فقط في تغير لون الجلد، لكن يمكن أن يتسبب أيضا في ظهور بقع بيضاء في الشعر. وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، ما يعني أنه ناجم عن مهاجمة الجهاز المناعي عن طريق الخطأ لخلايا الجسم الطبيعية. وفي حالة هذا المرض يعتقد الجهاز المناعي أن الخلايا الصباغية في الجسم غريبة، ومن دون الخلايا الصباغية سيطور الجسم بقع بيضاء حول الجلد. وفي بعض الأحيان، يبدأ الجسم أيضا في استهداف الخلايا الصبغية في الشعر، ما يتسبب في انتشار اللون إلى الشعر.



المصدر: «ديلي ميل»