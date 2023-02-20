

ارتجاجات الدماغ



كشف فريق دولي من الباحثين من بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة وأستراليا، عن عواقب تعدد ارتجاجات الدماغ.



وتشير مجلة Journal of Neurotrauma، إلى أنه اتضح للباحثين أنه حتى إصابة واحدة من هذا القبيل يمكن أن تُسهم في تدهور الذاكرة على المدى الطويل، وأن أكثر من ثلاث إصابات تؤدي إلى مشكلات في سرعة معالجة المعلومات.



وقد درس الفريق العلمي بيانات عن حالة 15000 مشارك في هذه الدراسة أعمارهم من 50-90 عاما، واتضح للباحثين من نتيجة هذه الاختبارات، أن الأشخاص الذين أصيبوا بثلاث مرات حتى بارتجاج خفيف، كان تركيزهم منخفضا ويلاقون صعوبة في إكمال المهام التي تتطلب المزيد من الطاقة. أما الذين تعرضوا إلى أربعة ارتجاجات خفيفة أو أكثر فيعانون من انخفاض سرعة المعالجة والذاكرة العاملة. وأن كل ارتجاج إضافي له علاقة مباشرة بالتدهور المعرفي التدريجي.



ويؤكد العلماء أن إصابات الرأس عامل خطر رئيسي للخرف. وتبين نتائج هذه الدراسة أنه كلما زاد عدد المرات التي تعرض فيها الإنسان لارتجاج الدماغ تسوء وظائفه مع تقدم العمر، لذلك ينصح الخبراء الأشخاص الذين أصيبوا بثلاثة ارتجاجات خفيفة أو أكثر باستشارة أطباء متخصصين بشأن إمكانية استمرارهم في أنشطة مرتبطة بالمخاطر.



المصدر: «لينتا. رو»