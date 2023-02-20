

نجح بنك الكويت الدولي (KIB)، في الآونة الأخيرة، في تنظيم بطولة KIB-The STADIUM وهي أول مبادرة رياضية احترافية من نوعها في الكويت والمنطقة والتي أطلقها البنك ونظم فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير بالتعاون مع شركة سافكس لتنظيم الفعاليات ليحقق البنك من خلالها إنجازا تنمويا مهما، وضعت معايير جديدة ومتقدمة أمام مؤسسات القطاع المصرفي في الإطار الكبير للمسؤولية الاجتماعية، كما انه ترك بصمة واضحة تؤكد ريادته في هذا المجال، والتزامه بدوره المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة على كل الأصعدة. وقد اختتمت المبادرة بحفل تكريم للاعبين المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي.



وفي هذا الصدد، توجهت مساعد مدير إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في البنك مروة معرفي بالشكر إلى كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة الاستثنائية، من لاعبين وشركاء ومشجعين، خاصة شركة سافكس، ومنظمة Food Buzz، ونادي FDT Gym، كما أشادت بأدائهم الرائع ومشاركتهم في الإشراف على فعاليات هذا الحدث الإقليمي الواعد، وتنظيمه وإدارته وفق هذه المعايير العالمية التي من شأنها رفع اسم الكويت وترسيخ مكانتها على خارطة الاحتراف الرياضي العالمي.